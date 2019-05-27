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Правительство Челябинской области за год потратило на каждого жителя почти 45 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 27.05.2019. Агентство РИА «Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов России по объему социальных расходов на человека, по итогам которого в 2018 году Челябинская область оказалась на 27 строчке.



Правительство региона в прошлом году потратило на каждого жителя 44,76 тыс. руб. Доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета составила 71,7%. Изменение социальных расходов консолидированного — 12%.



Наибольший размер социальных расходов на человека отмечен в Москве — 84,4 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 80,9 тыс. руб. и в Сахалинской области — 79,71 тыс. руб.

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