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Правительство Челябинской области за год потратило на каждого жителя почти 45 тыс. рублей
27 май 2019 (13:44)
УрБК, Челябинск, 27.05.2019. Агентство РИА «Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов России по объему социальных расходов на человека, по итогам которого в 2018 году Челябинская область оказалась на 27 строчке.
Правительство региона в прошлом году потратило на каждого жителя 44,76 тыс. руб. Доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета составила 71,7%. Изменение социальных расходов консолидированного — 12%.
Наибольший размер социальных расходов на человека отмечен в Москве — 84,4 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 80,9 тыс. руб. и в Сахалинской области — 79,71 тыс. руб.
Правительство региона в прошлом году потратило на каждого жителя 44,76 тыс. руб. Доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета составила 71,7%. Изменение социальных расходов консолидированного — 12%.
Наибольший размер социальных расходов на человека отмечен в Москве — 84,4 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 80,9 тыс. руб. и в Сахалинской области — 79,71 тыс. руб.
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