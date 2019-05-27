В Екатеринбурге таможенники изъяли 10 тыс. пачек сигарет из Узбекистана

Фотография пресс-службы Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. Таможенники обнаружили крупную партию сигарет, которую привезли в Екатеринбург из Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Все 10 тыс. пачек произведены в Узбекистане и маркированы акцизными знаками «для продажи только на территории Кыргызстана».«Российские акцизные марки наносятся на продукцию еще при упаковке товара в производственных цехах. Ввезти в Россию сигареты без российских акцизов, а затем оформить документы нельзя. Поэтому вывод для нас очевиден: скорее всего, сигареты ввезены в нашу страну нелегально», — рассказал заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.Таможенники изъяли все сигареты, ведется проверка. Получателю товара грозит штраф и уничтожение всей партии.Это не первое задержание партии безакцизных сигарет уральскими таможенниками. Так, за 2018 год уральские таможенники выявили почти 300 тыс. пачек нелегальных сигарет. В 2019 году на Урал пытались незаконно ввезти более 135 тыс. пачек.