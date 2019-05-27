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В российских магазинах могут вновь начать принимать пустую тару
27 май 2019 (12:25)
УрБК, Москва, 27.05.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерству природных ресурсов и экологии, министерству промышленности и торговли, а также министерству экономического развития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Об этом сообщают «Известия».
Ввести обязательный прием тары предложили представители партии «Справедливая Россия». Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5-7 руб. за пустую бутылку.
Как пояснили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года.
Правительство должно внести свои предложения в Госдуму до 15 июня.
Ввести обязательный прием тары предложили представители партии «Справедливая Россия». Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5-7 руб. за пустую бутылку.
Как пояснили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года.
Правительство должно внести свои предложения в Госдуму до 15 июня.
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