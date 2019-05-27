Новости дня

В российских магазинах могут вновь начать принимать пустую тару

УрБК, Москва, 27.05.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерству природных ресурсов и экологии, министерству промышленности и торговли, а также министерству экономического развития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Об этом сообщают «Известия».



Ввести обязательный прием тары предложили представители партии «Справедливая Россия». Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5-7 руб. за пустую бутылку.



Как пояснили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года.



Правительство должно внести свои предложения в Госдуму до 15 июня.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: