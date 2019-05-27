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Свердловская область заняла 13 место в рейтинге регионов РФ по объему социальных расходов

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. Агентство РИА «Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по объему социальных расходов на человека, по итогам которого в 2018 году Свердловская область заняла 13 место.



Правительство Среднего Урала в прошлом году потратило на каждого жителя 51 тыс. руб. Доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета в 2018 году составила 69,6%. Изменение социальных расходов консолидированного бюджета — 8,9%.



Во всех субъектах России в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли суммарные доходы консолидированных бюджетов на 15,2%. Это позволило регионам нарастить и расходы, суммарно в 2018 году по сравнению с предыдущим годом они выросли на 9,9%.



Расходы консолидированных бюджетов всех субъектов РФ на образование в 2018 году увеличились на 12,1%, на культуру и кинематографию — на 7,6%, на здравоохранение —на 12,2%, на социальную политику — на 9,4%, а на физическую культуру и спорт — на 11,5%.



Результаты рейтинга показывают, что разрыв в объемах социальных расходов из консолидированных бюджетов, скорректированных на индекс бюджетных расходов, в регионах-лидерах и аутсайдерах отличается более чем в 4,5 раза.

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