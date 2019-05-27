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Клиенты российских банков в I квартале незаконно вывели за границу 17 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.05.2019. Объемы обналичивания денег в банковском секторе РФ в I квартале 2019 года снизились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 26,8 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.



«В 2019 году Банк России продолжил работу по сокращению объемов сомнительных операций. В I квартале текущего года устойчивая динамика снижения таких объемов, которая наблюдалась в течение 2018 года, сохранилась. Так, по сравнению с I кварталом 2018 года объемы обналичивания денег в банковском секторе сократились в 2,3 раза — до 26,8 млрд руб.», — сообщили в ЦБ.



Объемы сомнительного вывода денежных средств из России за границу в I квартале текущего года стабилизовались и составили 16,6 млрд руб., отметили в ЦБ.

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