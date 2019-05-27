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Начато софинансирование проектов малого и среднего бизнеса в индустриальном парке ММК

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске ПАО «ММК» приступило к софинансированию проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».



По сообщению Управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», софинансирование предоставляется на конкурсной основе для создания нового или расширения существующего производства. Доля софинансирования составляет до 30% от суммы проекта, но не более 15 млн руб.



Первым воспользовалась данным финансовым инструментом для расширения и локализации своего производства компания «Теплоприбор Экспресс Анализ» — резидент индустриального парка, запустивший в марте 2017 года на его площадке производство одноразовых датчиков для анализа температуры и химического состава жидкой стали. Потребителями данной продукции являются все крупнейшие металлургические предприятия России.



«Софинансирование — это важный стимул и знак доверия для предприятий, решивших организовать или расширить промышленное производство в Индустриальном парке ММК. Резиденты Индустриального парка уже пользуются инструментами региональной поддержки, действует лояльная арендная ставка: всего 66 рублей за квадратный метр в месяц, что вдвое ниже средней арендной ставки в Магнитогорске», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью — здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. «ММК-Индустриальный парк» прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли РФ, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот — обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. На сегодняшний день на площадке находятся 26 резидентов.

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