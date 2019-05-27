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Российские застройщики подали 1,7 тыс. заявок на проектное финансирование
27 май 2019 (10:23)
УрБК, Москва, 27.05.2019. Застройщики подали 1,7 тыс. заявок на проектное финансирование. Об этом сообщил в ходе встречи с делегатами «Деловой России» заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, передает РИА «Недвижимость».
«Сейчас 1,7 тыс. подано всего заявок на кредитование, семь банков этим занимается. Конечно, это очень мало. Мы каждую неделю проводим селекторы с субъектами РФ, банковским сообществом и застройщиками», — сказал В. Мутко.
Напомним, что с 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан по договорам долевого участия, обязаны перейти на схему проектного финансирования с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.
«Сейчас 1,7 тыс. подано всего заявок на кредитование, семь банков этим занимается. Конечно, это очень мало. Мы каждую неделю проводим селекторы с субъектами РФ, банковским сообществом и застройщиками», — сказал В. Мутко.
Напомним, что с 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан по договорам долевого участия, обязаны перейти на схему проектного финансирования с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.
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