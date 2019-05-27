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В Екатеринбурге за покушение на мошенничество осужден бывший следователь по особо важным делам

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Геннадия Львова, который на момент задержания занимал должность старшего следователя по особо важным делам городского отдела № 1 СЧ СУ УМВД России.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, он признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере».



Осенью 2017 года к Геннадию Львову обратился знакомый оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу с просьбой оказать помощь по материалу проверки по факту хищения имущества у юридического лица и поспособствовать возбуждению уголовного дела за денежное вознаграждение. На данное предложение следователь согласился.



Вечером 21 января 2018 года он получил 1 млн руб. за способствование в возбуждении уголовного дела и был задержан на месте.



«Уголовное преследование в отношении лица, выступившего посредником в передаче денежных средств, прекращено в связи с деятельным раскаянием и способствованием раскрытию преступления», — говорится в сообщении.



Суд назначил Геннадию Львову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и специального звания — подполковник юстиции. Подсудимый взят под стражу в зале суда.



Приговор не вступил в законную силу.

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