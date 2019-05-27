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В России вступили в силу поправки о пересчете доплат к пенсиям
27 май 2019 (09:25)
УрБК, Москва, 27.05.2019. В России изменятся правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии: если у неработающего пенсионера она ниже прожиточного минимума, ему назначается социальная доплата. Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты вступил в силу с 26 мая, сообщает «Российская газета».
Ранее после каждой индексации размер пенсии увеличивался, а размер социальной доплаты пропорционально уменьшался до прожиточного минимума. По новым правилам сначала устанавливается социальная доплата, приравнивая пенсию к размеру прожиточного минимума, и уже потом пенсия индексируется. Так, с января этого года проиндексируют все не дотягивающие до прожиточного минимума пенсии.
Далее в планах Минтруда — уточнить расчеты продолжительности жизни россиян на пенсии для более сбалансированной выплаты накопительной части пенсии из средств ПФР и негосударственных пенсионных фондов.
Ранее после каждой индексации размер пенсии увеличивался, а размер социальной доплаты пропорционально уменьшался до прожиточного минимума. По новым правилам сначала устанавливается социальная доплата, приравнивая пенсию к размеру прожиточного минимума, и уже потом пенсия индексируется. Так, с января этого года проиндексируют все не дотягивающие до прожиточного минимума пенсии.
Далее в планах Минтруда — уточнить расчеты продолжительности жизни россиян на пенсии для более сбалансированной выплаты накопительной части пенсии из средств ПФР и негосударственных пенсионных фондов.
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