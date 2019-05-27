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В Екатеринбурге на месяц закрыли участок переулка Соснового для прокладки водовода
27 май 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. В Екатеринбурге специалисты ЕМУП «Водоканал» с понедельника, 27 мая, закрыли движение транспорта в переулке Сосновом (на отрезке от улицы Кировградской до улицы Калинина) для строительства трубопровода холодного водоснабжения. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
«Эпицентр работ по прокладке коммуникаций будет расположен в районе дома 1а по переулку Сосновому. Для того, чтобы выполнить весь объем намеченных работ, «Водоканалу» понадобится ровно месяц», — говорится в сообщении.
На весь период закрытия переулка — с 27 мая по 27 июня 2019 года — автомобилистам придется объезжать его по улицам Кировградской, Народного фронта, Уральских рабочих и Бакинских комиссаров.
«Эпицентр работ по прокладке коммуникаций будет расположен в районе дома 1а по переулку Сосновому. Для того, чтобы выполнить весь объем намеченных работ, «Водоканалу» понадобится ровно месяц», — говорится в сообщении.
На весь период закрытия переулка — с 27 мая по 27 июня 2019 года — автомобилистам придется объезжать его по улицам Кировградской, Народного фронта, Уральских рабочих и Бакинских комиссаров.
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