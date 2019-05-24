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На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничат движение из-за работ по замене верхнего слоя дорожного покрытия
24 май 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Свердловской области на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень возле Пышмы (с 174 по 200 км) начались работы по устройству слоев износа. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«По контракту работы должны быть завершены до 1 августа. Однако планируется досрочное окончание работ», — говорится в сообщении.
На время замены верхнего слоя движение участками перекрывается по одной полосе, организуется реверсивное движение со светофорным регулированием.
«По контракту работы должны быть завершены до 1 августа. Однако планируется досрочное окончание работ», — говорится в сообщении.
На время замены верхнего слоя движение участками перекрывается по одной полосе, организуется реверсивное движение со светофорным регулированием.
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