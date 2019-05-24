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В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют
24 май 2019 (17:53)
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют, соответствующее указание ранее подготовил Центробанк.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин дал ЦБ право вводить требования к размещению информации о курсах валют в декабре 2018 года, подписав соответствующий закон. 23 апреля регулятор опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах вне банков. Оно вступило в силу спустя 30 дней.
«Указание ЦБ № 5076-У предусматривает, что информация о курсах иностранных валют, используемых для совершения валютно-обменных операций, должна быть размещена только внутри помещения, в котором находится банк или его филиал, размещение информации на стенах здания или на электронном табло вне офиса банка не допускается», — говорится в сообщении Уральского ГУ Банка России.
По мнению регулятора, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают именно незаконные точки обмена валют, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка. Банки, как правило, размещают такую информацию на стендах внутри помещений.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин дал ЦБ право вводить требования к размещению информации о курсах валют в декабре 2018 года, подписав соответствующий закон. 23 апреля регулятор опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах вне банков. Оно вступило в силу спустя 30 дней.
«Указание ЦБ № 5076-У предусматривает, что информация о курсах иностранных валют, используемых для совершения валютно-обменных операций, должна быть размещена только внутри помещения, в котором находится банк или его филиал, размещение информации на стенах здания или на электронном табло вне офиса банка не допускается», — говорится в сообщении Уральского ГУ Банка России.
По мнению регулятора, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают именно незаконные точки обмена валют, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка. Банки, как правило, размещают такую информацию на стендах внутри помещений.
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