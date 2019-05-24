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В Озерске директор МУП «Управление автомобильного транспорта» обвиняется в сокрытии от налогового органа более 84,6 млн рублей

УрБК, Челябинск, 25.04.2019. В городе Озерске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МУП «Управление автомобильного транспорта». Он обвиняется в сокрытии от налогового органа более 84,6 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.



Установлено, что обвиняемый сокрыл свыше 84,6 млн руб. муниципального предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 51,8 млн руб.



Директору муниципального предприятия инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ.



«Прокурором ЗАТО города Озерска заявлен гражданский иск, на имущество организации на сумму 26, 5 млн руб. наложен арест. Уголовное дело направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

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