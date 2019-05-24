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В Свердловской области в выходные пройдут массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей
24 май 2019 (17:04)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Свердловской области в предстоящие выходные дни Госавтоинспекция проведет массовые проверки автотранспорта для выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.
«Ко всем нарушителям ПДД будут применены самые строгие меры воздействия в рамках административного и уголовного законодательства. Напоминаем, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. руб. с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет. Уголовная ответственность последует, если нетрезвого водителя задержат во второй раз, либо он повторно откажется от медосвидетельствования», — предупреждает пресс-служба.
«Ко всем нарушителям ПДД будут применены самые строгие меры воздействия в рамках административного и уголовного законодательства. Напоминаем, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. руб. с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет. Уголовная ответственность последует, если нетрезвого водителя задержат во второй раз, либо он повторно откажется от медосвидетельствования», — предупреждает пресс-служба.
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