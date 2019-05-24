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Прокуратура взяла под контроль организацию шахтного водоотлива в поселке Буланаш

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. После подтопления поселка Буланаш подземными водами Артемовская городская прокуратура взяла под контроль организацию администрацией городского округа шахтного водоотлива в этом населенном пункте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Подтопление подземными водами шестнадцати садовых участков в поселке Буланаш, расположенных в коллективных садах «БМЗ-2» и «БМЗ-3», произошло в этом месяце. Поднялся уровень воды в стволе ликвидируемой шахты «Егоршинская» и наблюдательных скважинах поселка. Как установила прокуратура, это стало возможным в том числе и в результате необеспечения в необходимом объеме откачки воды из ствола шахты, отсутствия достаточного финансирования шахтного водоотлива, а также срыва сроков ввода в эксплуатацию дренажных узлов на территории поселка.



«Организация в границах муниципального образования надлежащего водоотведения, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций относятся к полномочиям администрации Артемовского городского округа. В связи с непринятием администрацией всего комплекса мер по защите поселка Буланаш от подтопления подземными водами Артемовская городская прокуратура главе Артемовского городского округа внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства», — говорится в сообщении.



Теперь по требованию прокурора администрация городского округа должна обеспечить непрерывную откачку подземных вод из ствола шахты «Егоршинская» (в объеме, соответствующем их притоку), предусмотреть дополнительное финансирование мероприятий по функционированию шахтного водоотлива, организовать скорейший ввод в эксплуатацию дренажных узлов, провести претензионно-исковую работу в отношении осуществляющей монтаж этих узлов подрядной организации.



«Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», — подчеркивает пресс-служба.

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