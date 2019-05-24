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В Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС» возьмут 750 проб атмосферного воздуха
24 май 2019 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. Экологическая лаборатория Центра лабораторного анализа и технических измерений по УрФО возьмет более 750 проб атмосферного воздуха в Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Специалисты будут контролировать концентрацию вредных веществ в трех точках — на границе коллективных садов, жилой застройки и санитарно-защитной зоны завода. Замеры экологическая лаборатория, согласно договору, проведет с 20 мая до 23 сентября. Конкретные дни для отбора проб будут определяться, исходя из погодных условий», — говорится в сообщении.
В Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС» отмечают, что такое большое количество проб сторонняя лаборатория возьмет впервые.
«Предприятие планирует привлечь к исследованиям еще две лаборатории. Вместе с ними продолжит контролировать влияние завода на окружающую среду и собственная аккредитованная экоаналитическая лаборатория «ФОРЭС». Напомним, что все ранее проведенные ею и контролирующими органами замеры показывали отсутствие превышения предельно допустимых выбросов», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
«Специалисты будут контролировать концентрацию вредных веществ в трех точках — на границе коллективных садов, жилой застройки и санитарно-защитной зоны завода. Замеры экологическая лаборатория, согласно договору, проведет с 20 мая до 23 сентября. Конкретные дни для отбора проб будут определяться, исходя из погодных условий», — говорится в сообщении.
В Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС» отмечают, что такое большое количество проб сторонняя лаборатория возьмет впервые.
«Предприятие планирует привлечь к исследованиям еще две лаборатории. Вместе с ними продолжит контролировать влияние завода на окружающую среду и собственная аккредитованная экоаналитическая лаборатория «ФОРЭС». Напомним, что все ранее проведенные ею и контролирующими органами замеры показывали отсутствие превышения предельно допустимых выбросов», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
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