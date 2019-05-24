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МВФ прогнозирует рост ВВП России в текущем году на уровне 1,4%

УрБК, Москва, 24.05.2019. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует сохранение темпа роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,4%. Об этом говорится в заявлении МВФ, передает ТАСС.



«В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста в 2019 году», — говорится в материалах МВФ.



В фонде отметили, что государственные инвестиции в нацпроекты вместе с пенсионными изменениями повысят потенциальный рост ВВП РФ на 0,1-0,5 п.п.



«Внешняя поддержка роста ожидается ограниченной, поскольку благоприятная внешняя конъюнктура, способствовавшая быстрому росту во время экономического подъема 2000-х, сменилась санкциями, неопределенностью в мировой политике и торговле и снижением цен на нефть», — сказано в сообщении.

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