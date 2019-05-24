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Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 24.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 мая 2019 года. Курс долл. США вырос на 11,93 коп. до 64,61 руб., евро — на 48,17 коп. до 72,31 руб.

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