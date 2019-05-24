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В Екатеринбурге арестовали торговые площади в ТЦ «Гермес Плаза» за долг в 11 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Екатеринбурге арестовали имущество одного из владельцев помещений ТЦ «Гермес Плаза» за долг почти в 11 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Предприниматель задолжал по налогам порядка 300 тыс. руб., а другим арендаторам того же торгового центра, кредитным организациям и иным лицам — свыше 10,5 млн руб.



«У должника арестовано, принадлежащее ему имущество, а именно торговые площади в ТЦ «Гермес Плаза» порядка 45 кв. м., отданные им под аренду предпринимателям, осуществляющим торговлю меховыми изделиями и предметами женской одежды», — говорится в сообщении.



Торговые точки свою работу пока не прекратили. Имущество будет передано на оценку с последующей реализацией.

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