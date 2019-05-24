Новости дня
В Екатеринбурге арестовали торговые площади в ТЦ «Гермес Плаза» за долг в 11 млн рублей
24 май 2019 (15:37)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Екатеринбурге арестовали имущество одного из владельцев помещений ТЦ «Гермес Плаза» за долг почти в 11 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Предприниматель задолжал по налогам порядка 300 тыс. руб., а другим арендаторам того же торгового центра, кредитным организациям и иным лицам — свыше 10,5 млн руб.
«У должника арестовано, принадлежащее ему имущество, а именно торговые площади в ТЦ «Гермес Плаза» порядка 45 кв. м., отданные им под аренду предпринимателям, осуществляющим торговлю меховыми изделиями и предметами женской одежды», — говорится в сообщении.
Торговые точки свою работу пока не прекратили. Имущество будет передано на оценку с последующей реализацией.
Предприниматель задолжал по налогам порядка 300 тыс. руб., а другим арендаторам того же торгового центра, кредитным организациям и иным лицам — свыше 10,5 млн руб.
«У должника арестовано, принадлежащее ему имущество, а именно торговые площади в ТЦ «Гермес Плаза» порядка 45 кв. м., отданные им под аренду предпринимателям, осуществляющим торговлю меховыми изделиями и предметами женской одежды», — говорится в сообщении.
Торговые точки свою работу пока не прекратили. Имущество будет передано на оценку с последующей реализацией.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге закрыли бесплатную парковку у ТЦ «Гермес-Плаза»
- В Новоуральске арестовали имущество магазина ковров за долг по налогам в 50 тыс. рублей
- В Белоярском районе приставы арестовали 10 единиц спецтехники у строительной компании за долг перед подрядчиком
- В Лесном у предпринимателя-должника арестовали ювелирные изделия на 4 млн рублей
- В Екатеринбурге за долг в 300 тыс. рублей приставы арестовали имущество столовой