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Замруководителя свердловского УФССП Елена Сидорова подозревается в получении взятки

Заместитель руководителя УФССП по Свердловской области Елена Сидорова подозревается в совершении преступления по статье 290 УК РФ «Получение взятки».



Ранее УрБК сообщал, что высокопоставленный сотрудник ведомства задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России.



«Заместитель руководителя Управления подозревается в совершении преступления по статье 290 УК РФ. 23 мая 2019 года правоохранительными органами установлен факт противоправных действий сотрудника. Мероприятия проходили во взаимодействии правоохранительных органов с сотрудниками отдела по противодействию коррупции УФССП России по Свердловской области. По данному факту Управлением назначена проверка, по результатам которой, если вина будет доказана, сотрудника уволят в связи с утратой доверия», — говорится в официальном сообщении.

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