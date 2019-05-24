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ЕВРАЗ направил 350 тыс. руб. на поддержку секции боевых искусств спортивной школы олимпийского резерва в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В 2019 году ЕВРАЗ продолжил помогать секции боевых искусств спортивной школы олимпийского резерва Нижнего Тагила «Уралец». На средства компании спортсмены выезжают на соревнования, а также при необходимости обновляют спортивный инвентарь и форму.



По сообщению Управления по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ», тренирует детей ведущий инженер по ремонтам конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК Владимир Александрович Морозов, который сам ранее был успешным спортсменом, чемпионом страны и СНГ.



«В конце апреля воспитанник Владимира Морозова участвовал в первенстве России по кикбоксингу. В разделе «лайт-контакт» тагильчанин Семён Востриков стал победителем первенства России среди спортсменов в возрасте 16-18 лет, получил звание «Мастер спорта». По результатам соревнований вошёл в сборную России по кикбоксингу на первенство Европы, которое пройдет в Венгрии в августе 2019 года. Также спортсмены Уральца участвовали во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Лучший клуб России», где завоевали 22 медали и в общем командном зачета заняли 3 место среди 23 клубов», — говорится в сообщении.



Владимир Морозов занимается с детьми с 2006 года. В его группе более 40 ребят в возрасте от 10 до 15 лет, в том числе дети работников ЕВРАЗ НТМК. Тренировки спортсменов проходят в Нижнем Тагиле по будням в 18.00, ул. Карла Маркса, 26.



Кроме того, в 2019 году ЕВРАЗ направил 350 тыс. руб. на поддержку секции боевых искусств спортивной школы олимпийского резерва Нижнего Тагила.

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