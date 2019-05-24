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МФО из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам 3 млн рублей

УрБК, Москва, 24.05.2019. В I квартале 2019 года микрофинансовые организации (МФО) из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам более 3 млн руб. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Банк России.



В ЦБ отмечают, что за первые три месяца года более чем 100 заемщикам было возвращено 3,2 млн руб. Как правило, речь идет о случаях, когда граждан заставляли платить комиссию за продление договора, превышающую начисления за просрочку. Проще говоря, заемщику было дешевле пропускать платежи и платить за это штрафы. Подобные возвраты стали возможны в связи с внедрением поведенческого (превентивного) надзора, основанного в том числе и на жалобах клиентов МФО.



Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против запрета в РФ микрофинансовых организаций. По ее мнению, этот шаг может привести к тому, что многие люди будут обращаться к нелегальным кредиторам.

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