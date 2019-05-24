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В Екатеринбурге ТЗК «Кольцово» выплатит штраф за нарушение природоохранного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Екатеринбурге АО «Топливно-заправочная компания «Кольцово» (АО ТЗК «Кольцово») нарушила природоохранное законодательство, за что заплатит штраф в размере 10 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



«В АО ТЗК «Кольцово» отсутствует утвержденный в установленном порядке проект санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта санитарно-защитной зоны требованиям санитарных норм и правил. По своему функциональному назначению такая зона является защитным барьером, обеспечивающим надлежащий уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме», — говорится в сообщении.



В связи с этим компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.



Не согласившись с вынесенным постановлением, АО ТЗК «Кольцово» обратилось с жалобой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Однако суд оставил решение без изменения, а жалобу без удовлетворения.

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