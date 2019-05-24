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ЦБ планирует обязать банки оказывать услуги клиентам при помощи биометрии

УрБК, Москва, 24.05.2019. Банк России намерен обязать банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию ЦБ.



Издание напоминает, что ЕБС заработала летом 2018 года: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию — изображение лица и слепок голоса — в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.



Закон обязывает банки собирать и передавать биометрию граждан в ЕБС (сейчас — минимум в 20% офисов, со следующего года — во всех), но предоставлять ли с ее помощью услуги, они решают сами.

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