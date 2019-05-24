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ЦБ планирует обязать банки оказывать услуги клиентам при помощи биометрии
24 май 2019 (13:35)
УрБК, Москва, 24.05.2019. Банк России намерен обязать банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию ЦБ.
Издание напоминает, что ЕБС заработала летом 2018 года: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию — изображение лица и слепок голоса — в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.
Закон обязывает банки собирать и передавать биометрию граждан в ЕБС (сейчас — минимум в 20% офисов, со следующего года — во всех), но предоставлять ли с ее помощью услуги, они решают сами.
Издание напоминает, что ЕБС заработала летом 2018 года: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию — изображение лица и слепок голоса — в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.
Закон обязывает банки собирать и передавать биометрию граждан в ЕБС (сейчас — минимум в 20% офисов, со следующего года — во всех), но предоставлять ли с ее помощью услуги, они решают сами.
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