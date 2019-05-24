Новости дня

ЦБ планирует обязать банки оказывать услуги клиентам при помощи биометрии

24 май 2019 (13:35)

УрБК, Москва, 24.05.2019. Банк России намерен обязать банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию ЦБ.

Издание напоминает, что ЕБС заработала летом 2018 года: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию — изображение лица и слепок голоса — в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.

Закон обязывает банки собирать и передавать биометрию граждан в ЕБС (сейчас — минимум в 20% офисов, со следующего года — во всех), но предоставлять ли с ее помощью услуги, они решают сами.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: