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Челябинский филиал ПГК с начала года почти вдвое увеличил объем перевозок на платформах

УрБК, Челябинск, 24.05.2019. Челябинский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за первые 4 месяца 2019 года почти вдвое увеличил объем перевозок на платформах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 65 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Грузооборот в этом сегменте вырос на 55%, до 158 млн т-км. Доля перевозок ПГК на платформах на полигоне Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) приросла с 11% до 13%.



«Положительная динамика связана с ростом объемов перевозок ключевых клиентов филиала — «ЖБИ 74», «Челябинского завода сборных монолитных каркасов» и компанией «Курганстальмост», которая занимается изготовлением металлоконструкций пролетных строений мостов. Кроме того, в апреле мы возобновили сезонные перевозки продукции предприятия «Огнеупор» (входит в ГК«ММК»). Груженые бортовые платформы отправляются со станции Бускуль (Челябинская область) на станцию Магнитогорск-Грузовой (Челябинская область), затем возвращаются в порожнем состоянии под новую погрузку», — рассказал директор Челябинского филиала ПГК Владимир Терехов.



Как отметили на предприятии, наибольший объем перевозок на платформах пришелся на строительные грузы, их погрузка выросла в 1,7 раза, до 47,4 тыс. т. Помимо этого, Челябинский филиал приступил к перевозке черных металлов на платформах — с января по апрель перевезено 10 тыс. т.



Объем перевозок филиалом во внутрироссийском сообщении вырос почти в два раза, до 64,3 тыс. т. Грузы следовали со станций ЮУЖД в направлении Свердловской, Московской, Забайкальской, Куйбышевской, Дальневосточной, Северной и Западно-Сибирской железных дорог. Экспорт составил 700 т (-80% к уровню 2018 года). Весь грузопоток пришелся на Казахстан, сообщили в Челябинском филиале ПГК.

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