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В Екатеринбурге строители на три года закрыли переулок Арамильский для возведения жилого дома

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Екатеринбурге закрыли для движения транспорта переулок Арамильский на три года из-за строительства многоэтажного дома. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



На весь период закрытия переулка — с 22 мая 2019 года и по 1 марта 2022 года — автомобилистам придется объезжать его по ул. Щорса, Московской, Айвазовского и Циолковского.

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