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Выпуск легковых автомобилей в РФ вырос в апреле на 5%

УрБК, Москва, 24.05.2019. В апреле этого года с российских конвейеров сошло147 тыс. легковых автомобилей, это на 5% больше, чем в том же месяце в прошлом году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».



При этом отмечается, что за четыре месяца 2019 года легковых автомобилей выпущено на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года (531 тыс. машин).



А вот производство грузовых автомобилей в январе-апреле этого года снизилось на 3% по сравнению с показателями прошлого года, составив 29,4 тыс. машин. Однако в прошлом месяце с российских конвейеров сошло 14,3 тыс. грузовиков, что соответствует уровню 2018 года.

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