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ЕВРАЗ провел в Междуреченске биржу социальных проектов
24 май 2019 (11:48)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Междуреченске школьники представили свои проекты в рамках программы «Детский форсайт», которая реализуется в Междуреченске ЕВРАЗом и Фондом социальных инициатив совместно с администрацией Междуреченского городского округа, при участии Фонда развития моногородов.
По сообщению управления по связям с общественностью «Распадской угольной компании», «Детский форсайт» стартовал в марте этого года. Сначала школьники создали команды, затем представили свои идеи на форсайт-сессии, разработали проекты. Позади предзащита проектов, тренинги и мастер-классы от авторов успешных социальных инициатив Александра Щерякова и Ксении Степаненко и бизнес-тренера Анны Зуевой.
Теперь дети должны реализовать свои идеи. Некоторые проектные группы уже нашли поддержку. Например, к проекту, направленному на помощь бездомным животным, готовы присоединиться волонтеры, ветеринарные клиники и магазины зоотоваров. Авторам проекта по улучшению школьной среды готовы помочь родители учеников. А инициаторы установки расписания автобусов на остановках нашли поддержку у городского управления по благоустройству, транспорту и связи. Также со школьниками готовы сотрудничать местные СМИ.
«Проекты детей очень интересные, и они затрагивают не только специфику своих небольших городов, но и в целом городов Российской Федерации. До этого у нас уже прошли биржи в Качканаре и Нижнем Тагиле. Ряд проектов реально можно масштабировать. Необходимо понять, какие ресурсы можно еще привлечь для их реализации и как вывести их на федеральный уровень», — говорит генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.
«Детский форсайт» имеет большой социальный эффект, который мы уже сейчас наблюдаем. Участники программы стали инициаторами общественной активности и социальных изменений. Несомненно, проект открывает им новые возможности и перспективы, позволяет формировать образ будущего своего родного города», — заявил директор по персоналу Распадской угольной компании Андрей Чирыкин.
В августе 5 авторов лучших проектов отправятся на специальную смену Агентства социальных инициатив в международный детский центр «Артек» в Крыму. Там они получат ценные знания и навыки для реализации своих проектов. «Детский форсайт» завершится в декабре фестивалем «Город своими руками», где школьники представят результаты своей работы.
По сообщению управления по связям с общественностью «Распадской угольной компании», «Детский форсайт» стартовал в марте этого года. Сначала школьники создали команды, затем представили свои идеи на форсайт-сессии, разработали проекты. Позади предзащита проектов, тренинги и мастер-классы от авторов успешных социальных инициатив Александра Щерякова и Ксении Степаненко и бизнес-тренера Анны Зуевой.
Теперь дети должны реализовать свои идеи. Некоторые проектные группы уже нашли поддержку. Например, к проекту, направленному на помощь бездомным животным, готовы присоединиться волонтеры, ветеринарные клиники и магазины зоотоваров. Авторам проекта по улучшению школьной среды готовы помочь родители учеников. А инициаторы установки расписания автобусов на остановках нашли поддержку у городского управления по благоустройству, транспорту и связи. Также со школьниками готовы сотрудничать местные СМИ.
«Проекты детей очень интересные, и они затрагивают не только специфику своих небольших городов, но и в целом городов Российской Федерации. До этого у нас уже прошли биржи в Качканаре и Нижнем Тагиле. Ряд проектов реально можно масштабировать. Необходимо понять, какие ресурсы можно еще привлечь для их реализации и как вывести их на федеральный уровень», — говорит генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.
«Детский форсайт» имеет большой социальный эффект, который мы уже сейчас наблюдаем. Участники программы стали инициаторами общественной активности и социальных изменений. Несомненно, проект открывает им новые возможности и перспективы, позволяет формировать образ будущего своего родного города», — заявил директор по персоналу Распадской угольной компании Андрей Чирыкин.
В августе 5 авторов лучших проектов отправятся на специальную смену Агентства социальных инициатив в международный детский центр «Артек» в Крыму. Там они получат ценные знания и навыки для реализации своих проектов. «Детский форсайт» завершится в декабре фестивалем «Город своими руками», где школьники представят результаты своей работы.
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