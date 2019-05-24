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Российские ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

УрБК, Москва, 24.05.2019. Российские ритейлеры предупредили банки и платежные системы о росте цен, ухудшении систем скидок в магазинах и существенном замедлении распространения безналичных платежей в случае, если ставки по эквайрингу не упадут. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на имеющееся в их распоряжении письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес Ассоциации банков России (АБР).



Письмо с обращением направлено к очередному заседанию рабочей группы по регулированию тарифов за оплату картой. АКОРТ указали в письме, что ставки эквайринга отразились на прибыли ритейлеров негативно: в 2018 году они недополучили 7,4% прибыли, а в 2019 году могут потерять уже 10%. Ассоциация также отмечает, что оплата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных.



Вице-президент АБР Алексей Войлуков считает, что финансовые организации будут вынуждены ухудшать условия по кредиткам и программам лояльности для замещения потери доходов от безналичных платежей.

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