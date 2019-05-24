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Авиакомпания «Руслайн» оштрафована за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов из Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. По результатам проверки в действиях ОАО АК «Руслайн» обнаружены нарушения требований законодательства о защите прав потребителей при задержании рейсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.



«Установлено, что 29 января 2019 года в аэропорту Кольцово произошла задержка более чем на 19 часов рейса авиакомпании по маршруту Екатеринбург — Томск, при этом пассажирам не была предоставлена гостиница. Не были обеспечены прохладительными напитками, горячим питанием и гостиницей пассажиры задержанного 2 февраля 2019 года рейса по маршруту Екатеринбург — Липецк. Время задержки указанного рейса составило более 12 часов. Аналогичные нарушения допущены авиаперевозчиком при задержке еще двух рейсов в феврале 2019 на 11 и 24 часа соответственно», — говорится в сообщении.



Авиакомпания привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг» в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

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