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Сбербанк готов присоединиться к системе быстрых платежей

УрБК, Москва, 24.05.2019. Сбербанк ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал глава кредитной организации Герман Греф.



«Мы ведем переговоры с ЦБ и надеемся, что удастся найти компромисс. Мы будем подключены, но на определенных условиях, которые создают смысл для дальнейшего развития системы. Мы их пока обсуждаем. Речь в первую очередь об экономических условиях и безопасности», — сказал Г. Греф.



Он отметил, что если Сбербанк подключат принудительно, бизнес-модель будет сложно просматриваться.



«Но мир на сегодняшней ситуации не остановился, мы очень много инвестируем в придумывание новых возможностей и технологий. Мы были первыми на рынке и не пользовались никакими преференциями. При этом мы никому не запрещали работать, напротив, открыли возможность подключения к системе других банков. Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно», — заявил Г. Греф.

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