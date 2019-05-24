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С начала года вторичное жилье в Екатеринбурге подорожало на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. Средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 127 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«К концу мая стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 1,6% с начала 2019 года. К аналогичному периоду прошлого года рост составил 6,1%. Относительно пиковых показателей середины февраля 2015 года средний уровень цен все еще остается ниже — на 6%, но цены на вторичном рынке продолжают увеличиваться, постепенно сокращая разрыв с рекордным уровнем цен в 2015 году», — говорится в исследовании.



Отметим, что количество квартир в базе данных УПН с начала года увеличилось на 25,9% до отметки 8,66 тыс. объектов.

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