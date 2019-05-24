Новости дня
На Южном Урале ожидаются ливни, град и грозы
24 май 2019 (09:42)
УрБК, Челябинск, 24.05.2019. Сегодня в Челябинской области в отдельных районах ожидаются грозы и сильные ливни, местами с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с. Об этом сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах», — говорится в сообщении.
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дождя, гроз и града
- В Челябинской области прогнозируются грозы со штормовым ветром
- Метеорологи прогнозируют на Южном Урале усиление ветра до 23 метров в секунду
- В Челябинской области объявили штормовое предупреждение
- На Южном Урале объявили штормовое предупреждение