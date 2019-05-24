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На Южном Урале ожидаются ливни, град и грозы

УрБК, Челябинск, 24.05.2019. Сегодня в Челябинской области в отдельных районах ожидаются грозы и сильные ливни, местами с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с. Об этом сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».



«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах», — говорится в сообщении.

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