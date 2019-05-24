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Первый этап опрессовок начинается в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме 27 мая

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) с 27 по 30 мая в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону проведут первый этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы. Об этом сообщает пресс-служба ЕТК.



Гидравлические испытания квартальных и распределительных тепловых сетей пройдут с 27 мая с 23.00 часов до 28 мая до 07.00, с 00.00 до 06.00 29 и 30 мая. В этот период будет прекращено горячее водоснабжение. Также до начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после окончания испытаний.



«На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний. Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобильный транспорт в охранных зонах теплотрасс», — предупреждают энергетики.

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