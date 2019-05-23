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В Екатеринбурге будут судить женщину за продажу немаркированной табачной продукции на сумму более 8,5 млн рублей
23 май 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. В Екатеринбурге женщину обвиняют в незаконном приобретении, хранении и сбыте немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 8,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, с сентября по декабрь 2017 года приобрела товар в количестве 95 тыс. 820 единиц на сумму свыше 641,9 тыс. руб. и продала его жительнице Екатеринбурга в целях дальнейшего распространения. Его изъяли оперативные сотрудники в ходе проверочной закупки.
Кроме того, с декабря 2017 по декабрь 2018 года женщина, уже не являясь индивидуальным предпринимателем, вновь незаконно приобрела у неустановленного следствия лица немаркированную табачную продукцию на общую сумму свыше 7,9 млн руб., которую хранила в квартире, а также в арендуемых ею гаражных боксах. В феврале 2019 года ее изъяли сотрудники правоохранительных органов.
«Таким образом, обвиняемая в период с сентября 2017 года по февраль 2019 года в нарушение федерального закона, регламентирующего оборот табачной продукции, осуществляла незаконное приобретение, перевозку и продажу на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга немаркированных табачных изделий на общую сумму более 8,5 млн руб.», — говорится в сообщении.
Кроме того, жительнице Екатеринбурга вменяется незаконное приобретение и хранение пистолета.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, с сентября по декабрь 2017 года приобрела товар в количестве 95 тыс. 820 единиц на сумму свыше 641,9 тыс. руб. и продала его жительнице Екатеринбурга в целях дальнейшего распространения. Его изъяли оперативные сотрудники в ходе проверочной закупки.
Кроме того, с декабря 2017 по декабрь 2018 года женщина, уже не являясь индивидуальным предпринимателем, вновь незаконно приобрела у неустановленного следствия лица немаркированную табачную продукцию на общую сумму свыше 7,9 млн руб., которую хранила в квартире, а также в арендуемых ею гаражных боксах. В феврале 2019 года ее изъяли сотрудники правоохранительных органов.
«Таким образом, обвиняемая в период с сентября 2017 года по февраль 2019 года в нарушение федерального закона, регламентирующего оборот табачной продукции, осуществляла незаконное приобретение, перевозку и продажу на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга немаркированных табачных изделий на общую сумму более 8,5 млн руб.», — говорится в сообщении.
Кроме того, жительнице Екатеринбурга вменяется незаконное приобретение и хранение пистолета.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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