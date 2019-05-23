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Председателя совета директоров ММК наградили орденом Александра Невского

УрБК, Магнитогорск, 23.05.2019. Президент РФ Владимир Путин вручил председателю совета директоров ПАО «ММК» Виктору Рашникову орден Александра Невского «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы компании.



«Воспринимаю эту награду как высокую оценку трудовых успехов всего коллектива Магнитогорского металлургического комбината. Магнитка будет и впредь укреплять свои флагманские позиции в России и достойно представлять нашу страну в масштабах мировой металлургической отрасли», — заявил В. Рашников.



«Уроженец города Магнитогорска Виктор Рашников родился 13 октября 1948 года. Его трудовой стаж на ММК превышает полвека — он работает на предприятии с 1967 года. Виктор Рашников — доктор технических наук, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, почетный гражданин Челябинской области и города Магнитогорска, возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, является председателем попечительского совета благотворительного фонда «Металлург» и президентом хоккейного клуба «Металлург», — говорится в сообщении ММК.

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