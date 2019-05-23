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Свердловская прокуратура выявила более 300 нарушений в сфере капремонта
23 май 2019 (17:36)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. По итогам проверки прокуратура выявила более 300 нарушений законодательства при проведении капитального ремонта жилых домов в Свердловской области в 2018 — истекшем периоде 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В адрес должностных лиц внесено 154 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 84 лица, в суды общей юрисдикции направлено 24 исковых заявления о принудительном завершении работ капитального характера, 10 руководителей подрядных организаций предостережены о недопустимости срыва сроков завершения работ», — говорится в сообщении.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в 2018 году удалось добиться выполнения работ в 1 тыс. 885 домах из 1 тыс. 892 запланированных к ремонту. Ремонт 7 домов перенесен на 2019 год по инициативе собственников.
«В адрес должностных лиц внесено 154 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 84 лица, в суды общей юрисдикции направлено 24 исковых заявления о принудительном завершении работ капитального характера, 10 руководителей подрядных организаций предостережены о недопустимости срыва сроков завершения работ», — говорится в сообщении.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в 2018 году удалось добиться выполнения работ в 1 тыс. 885 домах из 1 тыс. 892 запланированных к ремонту. Ремонт 7 домов перенесен на 2019 год по инициативе собственников.
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