Новости дня

Свердловская прокуратура выявила более 300 нарушений в сфере капремонта

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. По итогам проверки прокуратура выявила более 300 нарушений законодательства при проведении капитального ремонта жилых домов в Свердловской области в 2018 — истекшем периоде 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



«В адрес должностных лиц внесено 154 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 84 лица, в суды общей юрисдикции направлено 24 исковых заявления о принудительном завершении работ капитального характера, 10 руководителей подрядных организаций предостережены о недопустимости срыва сроков завершения работ», — говорится в сообщении.



Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в 2018 году удалось добиться выполнения работ в 1 тыс. 885 домах из 1 тыс. 892 запланированных к ремонту. Ремонт 7 домов перенесен на 2019 год по инициативе собственников.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: