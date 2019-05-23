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Жители Екатеринбурга обсудят планы по спасению «Березовой рощи»

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. Жители Юго-Западного района проведут собрание по вопросу спасения парка «Березовая роща», в котором строительный холдинг «Атомстройкомплекс» планирует уничтожить около 18 га леса при возведении новых жилых домов. Об этом УрБК сообщил организатор мероприятия.



Одним из вариантов спасения деревьев от вырубки является объединение парка «Березовая роща» с Юго-Западным лесопарком. Возможность реализации этой меры, а также дальнейшую стратегию действий по остановке вырубки деревьев жители микрорайона хотят обсудить на собрании в воскресенье, 2 июня.



Ранее они уже начали сбор подписей за объединение рощи с Юго-Западным лесопарком, результаты станут известны на собрании.



Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» выиграл конкурс на застройку участка в парке «Березовая роща» площадью 24 га у Агентства по жилищному кредитованию. На земле планируется возвести жилой комплекс «Art. Город парк». Согласно существующему плану, как минимум 18 га леса будет вырублено.



Жители района возмущены перспективой уничтожения зеленых насаждений. Они больше года борются за сохранение парка, регулярно устраивая акции протеста. Последние митинги прошли в апреле, тогда жители Юго-Западного района в один день провели две акции против планов компании «Атомстройкомплекс» по вырубке парка «Березовая роща».

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