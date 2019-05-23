Посевная: под гнетом цен на топливо

В текущем году свердловские сельхозпроизводители приступили к посевной в конце апреля, что позволяет им соблюсти оптимальные агрономические сроки. На сегодняшний день, несмотря на сложные погодные условия, работы идут более высокими темпами, чем в прошлом году. Между тем эксперты отмечают, что основной проблемой остается невысокая рентабельность хозяйств из-за роста цен на топливо, запчасти и новую технику, вынуждающая фермеров сокращать посевные площади.Как сообщил ранее министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев, в 2019 году посевная площадь запланирована выше уровня 2018 года на 2,3 тыс. гектаров и составит 772,3 тыс. гектаров. Ожидается увеличение площади многолетних и однолетних трав, зерновых и зернобобовых культур.В настоящее время работы несколько снизили темп из-за холодной погоды. Однако фермеры полагают, что благоприятный прогноз уже на следующей неделе позволит наверстать упущенное и уложиться в установленные сроки.«Конечно, погода немного подвела, потому что неожиданно начались осадки, стало холодно, а мы досеять не успели. Но почти все, что было посеяно, уже взошло. На сегодняшний день это порядка 70% — в основном ячмень, овес, морковь; картофеля посажено порядка 25%, капусты — около 40%. К 30 мая планируем закончить эти работы», — рассказал УрБК руководитель сельскохозяйственного кооператива «Битимский» Михаил Мальцев.Что касается кормов, по его словам, весь комплекс работ по подкормке и боронованию уже сделан. Однако такие теплолюбивые растения, как, например, люцерна, пока несколько отстают в росте.«Посевная началась раньше, чем в прошлом году, поэтому по срокам мы от запланированного не уходим. Где-то мешают холода и дожди, но в целом ситуация нормальная, все успеем», — подтверждает председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.В то же время заявление Дмитрия Дегтярева об увеличении посевных площадей вызывает сомнения экспертов. На сегодняшний день хозяйства работают на грани рентабельности и не имеют возможности вкладывать средства в развитие.«Развития нет: все деньги, которые мы зарабатываем, уходят на топливо, газы, запчасти, приобретение дорогостоящих машин. А цены при этом не растут: картофель в этом году продаем по 7-8 руб. при себестоимости 9 руб., потому что в Свердловской области наблюдается его перепроизводство. По капусте хорошо отыграли, она дала прибыль, но по ряду других позиций потери существенные», — пояснил Михаил Мальцев.Владимир Шашкин, в свою очередь, отмечает, что основная часть затрат идет на горюче-смазочные материалы (ГСМ), которые постоянно растут в цене. Данный фактор не только не позволяет хозяйствам развиваться, но и заставляет сокращать площади: в частности, это касается кормов.«Сокращение посевных площадей идет только из-за цен на ГСМ. В частности, это относится к сенокосам: какой смысл фермерам косить больше, тратить топливо? Эти вопросы нужно решать на правительственном уровне, либо увеличивать поддержку за гектар возделываемой площади. Да, сейчас какая-то поддержка оказывается, но она не является конкретной, ощутимой. Вот если бы компенсировали затраты, связанные с приобретением ГСМ, каждое хозяйство это почувствовало бы. Но этого нет», — рассказал председатель союза фермеров Свердловской области.Между тем ситуация может еще более обостриться уже в ближайшее время. Так, по данным Независимого топливного союза (НТС), в период с 15 апреля по 15 мая 2019 года цена на летнее дизельное топливо в РФ выросла на 2,5%. При этом президент НТС Павел Баженов предупредил, что могут повториться события прошлого года: без введения срочных мер оптовые и розничные цены на топливо могут значительно вырасти.«У нас есть буквально месяц для принятия срочных оперативных мер, иначе ситуация на топливном рынке может выйти из-под контроля, что чревато значительными социально-экономическими потрясениями для граждан России», — отметил Павел Баженов.Впрочем, фермеры полагают, что завершить посевную хватит имеющихся в хозяйствах запасов ГСМ. Однако новый скачок цен поставит под угрозу дальнейшие работы и в первую очередь — уборочную кампанию.«Получится, что мы посеяли, а чтобы убрать, придется выкручиваться, если хотим выжить. Хозяйства взяли кредиты на ГСМ, надо по ним рассчитываться, поэтому зерно будут отдавать по бросовым ценам. Та же история с картофелем. В итоге в выигрыше останутся только банки», — прогнозирует Владимир Шашкин.Таким образом, посевная кампания в Свердловской области в основном идет в соответствии с заявленными сроками. Однако значительной отдачи от своей работы сельхозпроизводители не ждут из-за вероятного роста затрат на ГСМ, а также необходимости отдавать кредиты на фоне низких цен на основные виды продукции.