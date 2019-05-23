Новости дня

«Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы из московского аэропорта Домодедово в Бордо и Монпелье

23 май 2019 (16:14)

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямые рейсы из московского аэропорта Домодедово в Бордо и Монпелье. Продажи авиабилетов по сниженным ценам уже стартовали. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейс Москва — Бордо — Москва У6-793/794 будет выполняться по понедельникам, четвергам и субботам с 1 июня. Стоимость перелета в одну сторону с вылетом из Москвы — от 40 евро, с вылетом из Бордо — от 65 евро, туда/обратно — от 105 евро.

Рейс Москва — Монпелье — Москва У6-791/792 будет выполняться по средам, пятним и воскресеньям со 2 июня. Стоимость перелета в одну сторону с вылетом из Москвы — от 40 евро, с вылетом из Монпелье — от 62 евро, туда/обратно — от 103 евро.

Пассажирам из регионов России предложен удобный трансфер с вылетом и прибытием в Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. Стыковка осуществляется в московском аэропорту Домодедово. Стоимость трансферного перелета в одну сторону — от 135 евро, туда/обратно — от 202 евро. В цену включены все сборы.

«Бордо и Монпелье славятся на весь мир своими изысканными винами и утонченной кухней. Побывав здесь, вы откроете иную Францию, далекую от раскрученных туристических мест и шумной столицы», — говорится в сообщении.

Приобрести билеты можно на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. Количество мест ограничено.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: