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«Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы из московского аэропорта Домодедово в Бордо и Монпелье
23 май 2019 (16:14)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямые рейсы из московского аэропорта Домодедово в Бордо и Монпелье. Продажи авиабилетов по сниженным ценам уже стартовали. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейс Москва — Бордо — Москва У6-793/794 будет выполняться по понедельникам, четвергам и субботам с 1 июня. Стоимость перелета в одну сторону с вылетом из Москвы — от 40 евро, с вылетом из Бордо — от 65 евро, туда/обратно — от 105 евро.
Рейс Москва — Монпелье — Москва У6-791/792 будет выполняться по средам, пятним и воскресеньям со 2 июня. Стоимость перелета в одну сторону с вылетом из Москвы — от 40 евро, с вылетом из Монпелье — от 62 евро, туда/обратно — от 103 евро.
Пассажирам из регионов России предложен удобный трансфер с вылетом и прибытием в Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. Стыковка осуществляется в московском аэропорту Домодедово. Стоимость трансферного перелета в одну сторону — от 135 евро, туда/обратно — от 202 евро. В цену включены все сборы.
«Бордо и Монпелье славятся на весь мир своими изысканными винами и утонченной кухней. Побывав здесь, вы откроете иную Францию, далекую от раскрученных туристических мест и шумной столицы», — говорится в сообщении.
Приобрести билеты можно на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. Количество мест ограничено.
Рейс Москва — Бордо — Москва У6-793/794 будет выполняться по понедельникам, четвергам и субботам с 1 июня. Стоимость перелета в одну сторону с вылетом из Москвы — от 40 евро, с вылетом из Бордо — от 65 евро, туда/обратно — от 105 евро.
Рейс Москва — Монпелье — Москва У6-791/792 будет выполняться по средам, пятним и воскресеньям со 2 июня. Стоимость перелета в одну сторону с вылетом из Москвы — от 40 евро, с вылетом из Монпелье — от 62 евро, туда/обратно — от 103 евро.
Пассажирам из регионов России предложен удобный трансфер с вылетом и прибытием в Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. Стыковка осуществляется в московском аэропорту Домодедово. Стоимость трансферного перелета в одну сторону — от 135 евро, туда/обратно — от 202 евро. В цену включены все сборы.
«Бордо и Монпелье славятся на весь мир своими изысканными винами и утонченной кухней. Побывав здесь, вы откроете иную Францию, далекую от раскрученных туристических мест и шумной столицы», — говорится в сообщении.
Приобрести билеты можно на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. Количество мест ограничено.
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