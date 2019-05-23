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В Екатеринбурге подписано постановление о регламенте работы с водителями, паркующими автомобили в неположенных местах

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, регламентирующее работу с нарушителями, паркующими автомобили в неположенных местах. Теперь квартальные фиксируют нарушения и передают их в администрации районов для составления протоколов на рассмотрение административной комиссией.



По сообщению на официальном городском портале, с 14 по 20 мая «Служба заказчика» провела рейд на территории Ленинского района по выявлению припаркованных транспортных средств на газонах и детских площадках. Эти действия портят травяное покрытие и выносят грязь с газонов на тротуары и проезжую часть. Только за неделю было зафиксировано более 200 случаев.



В настоящее время ведется подготовка материалов для привлечения владельцев припаркованных на газонах автомобилей к административной ответственности. За такое нарушение предусмотрен штраф физическим лицам в размере от 3 до 5 тыс. руб., а юридическим — от 150 до 500 тыс. руб.

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