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Свердловская область с начала года пополнила консолидированный бюджет РФ на 128 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. За январь-апрель 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 128,4 млрд руб., что на 12,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 41,6 млрд руб., что больше поступлений четырех месяцев 2018 года на 10,3%. Основная доля доходов была обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (69,4%) и налога на прибыль организаций (19,1%).



В областной бюджет собрано 70,8 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 11,6% или на 7,4 млрд руб. больше поступлений 4 месяцев 2018 года. Основная доля доходов была обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (46,2%) и налога на доходы физических лиц (32,5%).



В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 16 млрд руб., с увеличением на 21,1%, или на 2,8 млрд руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 9,5 млрд руб. с ростом на 7,6% к 4 месяцам 2018 года.

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