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Банк России выступает против запрета микрофинансовых организаций

Банк России выступает против запрета микрофинансовых организаций. Об этом в Госдуме сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.



«Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов», — сказала Э. Набиуллина.



При этом глава ЦБ РФ уточнила, что доля займов, которые выданы МФО, на сегодня составляет всего 2% из всего объема выданных населению кредитов.



По словам Набиуллиной, регулятор планирует усиливать работу по направлению микрофинансирования, а также взаимодействие с правоохранительными органами.

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