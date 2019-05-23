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В Свердловской области отопительный сезон завершился с задолженностью перед энергетиками в 13 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. В Свердловской области отопительный сезон завершился с задолженностью порядка 13 млрд руб. Об этом на пресс-конференции заявил директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев.



Долг за потребление тепловой энергии сократился на 700 млн руб. по сравнению с 2018 годом. По его словам, таких результатов удалось добиться за счет работы с исполнителями коммунальных услуг, судебных взысканий, а также инициируя процедуру банкротства.



Задолженность по электроэнергии в отопительном сезоне составила 6,5 млрд руб.



«Ряд промышленных предприятий злоупотребляют наличием социально значимого транзита, что не позволяет ограничить электроэнергию. Такие как Баранчинский электромеханический завод, Первоуральский завод горного оборудования», — заявил Дмитрий Прилежаев.



По его словам, долгов по тепловой энергии больше всего в Екатеринбурге — почти 5 млрд руб. В этом году более 60 раз энергетики ограничивали потребителей этого ресурса, чтобы стимулировать злостных должников к оплате.



Самые большие долги за тепловую энергию у УК «Ремстройкомплекс», УК «Чкаловская». Динамики по их снижению в этих компаниях Дмитрий Прилежаев не обнаружил.

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