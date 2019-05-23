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Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро снизился на 0,6 коп.

23 май 2019 (14:29)

УрБК, Москва, 23.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 мая 2019 года. Курс долл. США вырос на 7,57 коп. до 64,49 руб., евро снизился — на 0,58 коп. до 71,83 руб.

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