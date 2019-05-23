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Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС» продолжает плановую модернизацию оборудования
23 май 2019 (14:02)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. ООО «ФОРЭС» продолжает реализацию комплекса мероприятий по модернизации производства, направленных на повышение экологической безопасности. Так, в Сухоложском подразделении компании запущен в эксплуатацию новый рукавный фильтр, улавливающий 99,96% попадающей в него пыли.
«Новый фильтр смонтирован и в конце апреля, вступил в строй на башенном распылительном сушиле (БРС) производственной линии № 3. Заменив в составе газоочистной установки прежний газопромыватель, «рукавник» существенно увеличил запас ее эффективности. Теперь в Сухоложском подразделении «ФОРЭС» такие фильтры действуют уже на четырех БРС», — сообщает пресс-служба компании.
В компании отмечают, что на предприятии осталось заменить газопромыватели еще на двух БРС. Чтобы освободить нужные площади, потребовалось приобрести новое здание и перевести в него энергоцех.
«Это сделано, и два новых фильтра на производственных линиях № 2 и № 4 сейчас монтируются. После ввода их в строй в подразделении будут действовать уже 58 эффективных «рукавников» различной модификации», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
«Новый фильтр смонтирован и в конце апреля, вступил в строй на башенном распылительном сушиле (БРС) производственной линии № 3. Заменив в составе газоочистной установки прежний газопромыватель, «рукавник» существенно увеличил запас ее эффективности. Теперь в Сухоложском подразделении «ФОРЭС» такие фильтры действуют уже на четырех БРС», — сообщает пресс-служба компании.
В компании отмечают, что на предприятии осталось заменить газопромыватели еще на двух БРС. Чтобы освободить нужные площади, потребовалось приобрести новое здание и перевести в него энергоцех.
«Это сделано, и два новых фильтра на производственных линиях № 2 и № 4 сейчас монтируются. После ввода их в строй в подразделении будут действовать уже 58 эффективных «рукавников» различной модификации», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
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