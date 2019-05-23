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Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в серии разбойных нападений на пункты микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в трех разбойных нападениях на офисы пунктов микрозаймов, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Подозреваемый был обнаружен в Челябинске. При обыске квартиры, в которой он находился, полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет, которым он угрожал при ограблениях.



Вину злоумышленник признал и рассказал, что приехал из Казахстана в Челябинск на заработки, однако потерял паспорт и не смог трудоустроиться. Тогда он придумал способ добыть деньги и решил ездить для совершения преступлений в соседний город — Екатеринбург. По версии следствия, он покушался на ограбление пункта микрозаймов на улице Белинского, но сотрудница офиса успела нажать тревожную кнопку, и злоумышленник скрылся без добычи. В тот же день уроженец Казахстана напал на работников офиса кредитного учреждения на улице Уральская, похитив 4 тыс. руб. В пункте микрозайма на улице Бардина ему удалось похитить 15 тыс. руб.



Во всех случаях подозреваемому удалось скрыться до приезда охраны и полиции. Установлено, что после совершения преступлений он возвращался в Челябинск, где прятался в съемной квартире.



«В отношении подозреваемого следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — говорится в сообщении.



Также сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений.

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