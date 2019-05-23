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В России инфляция находится на уровне 5,1%
23 май 2019 (13:03)
УрБК, Москва, 23.05.2019. В России инфляция сейчас находится на уровне 5,1% в годовом выражении и вернется к целевому уровню в начале 2020 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.
«Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года, но мы считаем, что инфляция вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года», — сказала она.
Месячные темпы роста инфляции уже опустились до соответствующих цели регулятора в 4%, отметила Эльвира Набиуллина.
«Поэтому будем считать, что вот это отклонение инфляции от нашей цели было и по времени не очень продолжительным и не столь значительным», — подчеркнула она.
Также глава ЦБ РФ напомнила: в этом году пик инфляции составил 5,3% (это ниже, чем ожидал ЦБ). По ее словам, ограничить рост инфляции помогли два упреждающих повышения ключевой ставки в 2018 году.
«Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года, но мы считаем, что инфляция вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года», — сказала она.
Месячные темпы роста инфляции уже опустились до соответствующих цели регулятора в 4%, отметила Эльвира Набиуллина.
«Поэтому будем считать, что вот это отклонение инфляции от нашей цели было и по времени не очень продолжительным и не столь значительным», — подчеркнула она.
Также глава ЦБ РФ напомнила: в этом году пик инфляции составил 5,3% (это ниже, чем ожидал ЦБ). По ее словам, ограничить рост инфляции помогли два упреждающих повышения ключевой ставки в 2018 году.
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