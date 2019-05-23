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«Уральские авиалинии» предлагают прямые рейсы из Самары

23 май 2019 (12:42)

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» опубликовала список прямых перелетов из Самары в Тиват, Ереван, Баку, Тбилиси, Тель-Авив, Сочи и Ош.

В пресс-службе компании подчеркивают, что «Уральские авиалинии» «предлагают список по выгодным ценам», которые уже включают в себя все сборы. Однако предупреждают, что стоимость может измениться в зависимости от курса валют, а места не гарантируется на каждом рейсе из-за их ограниченного количества.

«Авиакомпания радует теплыми направлениями. Самарцам остается только выбрать направление для незабываемого отдыха этим летом», — комментируют «Уральские авиалинии».

Ознакомиться с ценами на перелеты можно на официальном сайте компании.

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