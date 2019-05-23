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ФАС не зафиксировала за неделю роста цен на бензин в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 23.05.2019. В Челябинской области розничные цены на моторное топливо за прошедшую неделю не изменились.



По данным мониторинга, проведенного Челябинским УФАС России, наименьшие цены на бензин АИ-92 зафиксированы на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Регион» — 38,9 руб. соответственно, на АИ-95 — ООО «Регион» (42,1 руб.).



На 19 мая 2019 года на АЗС г. Челябинска были установлены следующие цены. За литр бензина марки АИ-92 на заправках ООО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Регион» платят, как уже было сказано ранее, 38,9 руб., ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 41,74 руб., ООО «Башнефть-Розница» — 39,75. Цена литра АИ-95 на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» — 43,1 руб., ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 45,46 руб., ООО «Башнефть-Розница» — 43,7 руб., ООО «Регион» — 42,1 руб. Литр дизельного топлива в ООО «Газпромнефть-Центр» продается за 44,85 руб., ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 46,4 руб., ООО «Башнефть-Розница» — 44,65 руб. и ООО «Регион» — 46,2 руб.



Кроме того, проводился мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты у ВИНКов (ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Башнефть-Розница») и розничной цены у независимого продавца ООО «Регион» на территории Челябинской области. Полученная информация оперативно направляется в Центральный аппарат ФАС России для изучения соответствия ценовой политики нефтяных компаний заключенному соглашению с правительством РФ по стабилизации топливного рынка.

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